Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка
"Рокi" - третий и последний студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2017 году. В альбом вошло 12 композиций. Четыре песни написаны на слова украинского поэта Сергея Жадана ("Рокі", "Саботаж", "Папяроска" и "Середні віки"). Песни "Папяроска" и "Рокі" исполняются в переводе на белорусский язык. Песня "Годзе" написана на стихи белорусского поэта Янки Купалы. Англоязычная песня "Cambodia" представляет собой кавер-версию песни 1981 года британской певицы Ким Уайлд. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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