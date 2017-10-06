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Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка

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Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка

Track List

A1'Round About Midnight
A2Ah-Leu-Cha
A3All Of You
B1Bye Bye Blackbird
B2Tadd's Delight
B3Dear Old Stockholm



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1'Round About Midnight
A2Ah-Leu-Cha
A3All Of You
B1Bye Bye Blackbird
B2Tadd's Delight
B3Dear Old Stockholm


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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