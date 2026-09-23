Sanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sanguisugabogg
Альбом (сингл)
Pornographic Seizures EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 647194
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399327715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sanguisugabogg
Альбом (сингл)
Pornographic Seizures EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Uningest, Turkish Blood Orgy, Perverse/Deranged, Succulent Decedent, Sewer Skewer, Captivated by Necro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) виниловая пластинка
Расширенное переиздание на виниле дебютного EP американских дэт-металистов Sanguisugabogg Pornographic Seizures 2019 года.. Знаменитый дэт-метал-коллектив из Огайо, Sanguissugabogg, переиздают свой раритетный дебютный мини-альбом «Pornographic Seizures» на 180-граммовом виниле. Включает в себя два эксклюзивных и ранее не издававшихся B-сайда, а также плакат размером A2 и переработанное оформление - это переиздание заставит сердце любого фаната дэт-метала биться быстрее. «Pornographic Seizures» будет выпущен 3 декабря на черном виниле с постером.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399327715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sanguisugabogg
Альбом (сингл)
Pornographic Seizures EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Uningest, Turkish Blood Orgy, Perverse/Deranged, Succulent Decedent, Sewer Skewer, Captivated by Necro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Расширенное переиздание на виниле дебютного EP американских дэт-металистов Sanguisugabogg Pornographic Seizures 2019 года.. Знаменитый дэт-метал-коллектив из Огайо, Sanguissugabogg, переиздают свой раритетный дебютный мини-альбом «Pornographic Seizures» на 180-граммовом виниле. Включает в себя два эксклюзивных и ранее не издававшихся B-сайда, а также плакат размером A2 и переработанное оформление - это переиздание заставит сердце любого фаната дэт-метала биться быстрее. «Pornographic Seizures» будет выпущен 3 декабря на черном виниле с постером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Sanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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