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Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка

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Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - фото 2
Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397647112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка

Track List

A1Distance Over Time3:32
A2Letter From Allen St.5:02
A3Authority4:46
A4Evil Always Wins3:45
A5Messin' Up4:04
B1Dark End Of The Rainbow4:40
B2Bridges4:03
B3The Loner's Ways3:54
B4Gonna Get Me3:30
B5Dystopia3:38

Отзывы о товаре Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397647112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Distance Over Time3:32
A2Letter From Allen St.5:02
A3Authority4:46
A4Evil Always Wins3:45
A5Messin' Up4:04
B1Dark End Of The Rainbow4:40
B2Bridges4:03
B3The Loner's Ways3:54
B4Gonna Get Me3:30
B5Dystopia3:38
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - по цене 2640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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