Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 387478
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397647112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Distance Over Time
|3:32
|A2
|Letter From Allen St.
|5:02
|A3
|Authority
|4:46
|A4
|Evil Always Wins
|3:45
|A5
|Messin' Up
|4:04
|B1
|Dark End Of The Rainbow
|4:40
|B2
|Bridges
|4:03
|B3
|The Loner's Ways
|3:54
|B4
|Gonna Get Me
|3:30
|B5
|Dystopia
|3:38
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397647112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2020
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Distance Over Time
|3:32
|A2
|Letter From Allen St.
|5:02
|A3
|Authority
|4:46
|A4
|Evil Always Wins
|3:45
|A5
|Messin' Up
|4:04
|B1
|Dark End Of The Rainbow
|4:40
|B2
|Bridges
|4:03
|B3
|The Loner's Ways
|3:54
|B4
|Gonna Get Me
|3:30
|B5
|Dystopia
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка - по цене 2640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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