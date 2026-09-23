Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка
Альбом итальянского рэпера Рокко Ханта.. После месяцев ожидания, наконец, ROCCO HUNT анонсировал выпуск нового альбома: Revolution выйдет в декабре на Epic / Sony Music и станет пятым студийным альбомом рэпера, который менее чем за 10 лет карьеры добился успеха. превысил 1.9 миллиарда стримов и завоевал звание автора некоторых из самых больших хитов последних лет в Италии. В новый альбом Рокко Хант поистине вложил всю свою душу: от способности оседлать волну мелодии до способности вкладывать всего себя в тексты, от припевов, которые остаются в голове, до песен, которые выражают несправедливость, в которых осообе внимание уделяется текстам. Его происхождение связано с постоянным стилистическим поиском и новаторским подходом к написанию песен. Фактически, в Revolution сосуществуют жесточайший рэп, затрагивающий социальные вопросы, и поп-соул, с которым Рокко Хант любит экспериментировать. Обложка альбома была сделана исключительно Йоритом, революционным уличным художником, который работает в основном в Неаполе и который со своим Human Tribe известен во всем мире.
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