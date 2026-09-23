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Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка

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Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 1
Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 2
Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rocco Hunt
Альбом (сингл)
Rivoluzione
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 1
  • Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 2
  • Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647188
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399177013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rocco Hunt
Альбом (сингл)
Rivoluzione
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Nel Percorso, Rivoluzione, Solido, Fantastica, L’Urdeme Vasa, Caffelatte, Vada Come Vada, Fiocco Azzurro, Regole Da Infrangere, Fa ‘O Brav, Te Penso Ancora, Un Bacio All’Improvviso, Che Me Chiamme A Fax, A Un Passo Dalla Luna, Sultant’A Mia
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка

Альбом итальянского рэпера Рокко Ханта.. После месяцев ожидания, наконец, ROCCO HUNT анонсировал выпуск нового альбома: Revolution выйдет в декабре на Epic / Sony Music и станет пятым студийным альбомом рэпера, который менее чем за 10 лет карьеры добился успеха. превысил 1.9 миллиарда стримов и завоевал звание автора некоторых из самых больших хитов последних лет в Италии. В новый альбом Рокко Хант поистине вложил всю свою душу: от способности оседлать волну мелодии до способности вкладывать всего себя в тексты, от припевов, которые остаются в голове, до песен, которые выражают несправедливость, в которых осообе внимание уделяется текстам. Его происхождение связано с постоянным стилистическим поиском и новаторским подходом к написанию песен. Фактически, в Revolution сосуществуют жесточайший рэп, затрагивающий социальные вопросы, и поп-соул, с которым Рокко Хант любит экспериментировать. Обложка альбома была сделана исключительно Йоритом, революционным уличным художником, который работает в основном в Неаполе и который со своим Human Tribe известен во всем мире.

Отзывы о товаре Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399177013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rocco Hunt
Альбом (сингл)
Rivoluzione
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Nel Percorso, Rivoluzione, Solido, Fantastica, L’Urdeme Vasa, Caffelatte, Vada Come Vada, Fiocco Azzurro, Regole Da Infrangere, Fa ‘O Brav, Te Penso Ancora, Un Bacio All’Improvviso, Che Me Chiamme A Fax, A Un Passo Dalla Luna, Sultant’A Mia
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом итальянского рэпера Рокко Ханта.. После месяцев ожидания, наконец, ROCCO HUNT анонсировал выпуск нового альбома: Revolution выйдет в декабре на Epic / Sony Music и станет пятым студийным альбомом рэпера, который менее чем за 10 лет карьеры добился успеха. превысил 1.9 миллиарда стримов и завоевал звание автора некоторых из самых больших хитов последних лет в Италии. В новый альбом Рокко Хант поистине вложил всю свою душу: от способности оседлать волну мелодии до способности вкладывать всего себя в тексты, от припевов, которые остаются в голове, до песен, которые выражают несправедливость, в которых осообе внимание уделяется текстам. Его происхождение связано с постоянным стилистическим поиском и новаторским подходом к написанию песен. Фактически, в Revolution сосуществуют жесточайший рэп, затрагивающий социальные вопросы, и поп-соул, с которым Рокко Хант любит экспериментировать. Обложка альбома была сделана исключительно Йоритом, революционным уличным художником, который работает в основном в Неаполе и который со своим Human Tribe известен во всем мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пластинка - купить по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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