Miles Davis - Greatest Hits (0889854461218) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 184847
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seven Steps To Heaven, All Blues, Someday My Prince Will Come, Walkin', My Funny Valentine, E.S.P., Round Midnight, So What
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Greatest Hits (0889854461218) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Seven Steps To Heaven
|A2
|All Blues
|A3
|Someday My Prince Will Come
|A4
|Walkin'
|B1
|My Funny Valentine
|B2
|E.S.P.
|B3
|'Round Midnight
|B4
|So What
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seven Steps To Heaven, All Blues, Someday My Prince Will Come, Walkin', My Funny Valentine, E.S.P., Round Midnight, So What
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Seven Steps To Heaven
|A2
|All Blues
|A3
|Someday My Prince Will Come
|A4
|Walkin'
|B1
|My Funny Valentine
|B2
|E.S.P.
|B3
|'Round Midnight
|B4
|So What
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Miles Davis - Greatest Hits (0889854461218) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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