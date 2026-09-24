Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 719846
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028904216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Трек-лист
This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028904216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Трек-лист
This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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