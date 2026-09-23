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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка

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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 1
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 2
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 3
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 4
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 5
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 6
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 7
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Funk, Soul
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 1
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 2
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 3
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 4
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 5
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 6
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 7
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399018613]
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Funk, Soul
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка

Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399018613]
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Funk, Soul
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (coloured) (0194399018613) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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