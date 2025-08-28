Top.Mail.Ru
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка
2 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».



Теги товара: Ария, Limited Edition

Отзывы о товаре Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».


Теги товара: Ария, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм


Купить Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - по цене 2910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...