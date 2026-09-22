Patti Smith - Horses (coloured) (0198029736717) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719857
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029736717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria: In Excelsis Deo, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de), Elegie, Gloria: In Excelsis Deo (RCA Demo), Redondo Beach (RCA Demo), Birdland (Alternate Take), Snowball, Kimberly (Alternate Take), Break It Up (Alternate Take), Distant Fingers, The Hunter Gets Captured by The Game, We Three
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Patti Smith - Horses (coloured) (0198029736717) виниловая пластинка
Отпразднуйте 50-летие дебютного студийного альбома Патти Смит. Издание на цветном виниле содержит легендарный альбом, ремастированный непосредственно с оригинальных мастер-лент. «Horses» Патти Смит считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х годов; во многом оказал влияние на развитие стиля в целом. В 2003 году он был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 44. В 2006 году он вошёл в число ста лучших альбомов по версии журнала Time. Многие считают обложку «Horses» самой стильной в истории панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029736717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria: In Excelsis Deo, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de), Elegie, Gloria: In Excelsis Deo (RCA Demo), Redondo Beach (RCA Demo), Birdland (Alternate Take), Snowball, Kimberly (Alternate Take), Break It Up (Alternate Take), Distant Fingers, The Hunter Gets Captured by The Game, We Three
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Отпразднуйте 50-летие дебютного студийного альбома Патти Смит. Издание на цветном виниле содержит легендарный альбом, ремастированный непосредственно с оригинальных мастер-лент. «Horses» Патти Смит считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х годов; во многом оказал влияние на развитие стиля в целом. В 2003 году он был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 44. В 2006 году он вошёл в число ста лучших альбомов по версии журнала Time. Многие считают обложку «Horses» самой стильной в истории панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Patti Smith - Horses (coloured) (0198029736717) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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