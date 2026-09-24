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Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка

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Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721629
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029333312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Northport, Rippling, Beyond the Sky, Babylonia, Dark Will Fall, Prophets, Angeles, Aerials, Rings, Landfall, Hapuna, New Prophets, Drifting, Hearts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка

Электронная звезда Bonobo записала часть саундтрека к знаменитому аниме-сериалу «Lazarus» Синъитиро Ватанабэ. 15 треков Bonobo, общей продолжительностью 44 минуты, сочетают в себе электронику, трип-хоп и кинематографические элементы, отражая мрачное будущее, связанное с "чудодейственным" препаратом «Hapna». Это коллекционное издание на виниле выпущено на «молочно-прозрачном» виниле и обязательно понравится поклонникам Bonobo и атмосферных саундтреков. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029333312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Northport, Rippling, Beyond the Sky, Babylonia, Dark Will Fall, Prophets, Angeles, Aerials, Rings, Landfall, Hapuna, New Prophets, Drifting, Hearts
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Электронная звезда Bonobo записала часть саундтрека к знаменитому аниме-сериалу «Lazarus» Синъитиро Ватанабэ. 15 треков Bonobo, общей продолжительностью 44 минуты, сочетают в себе электронику, трип-хоп и кинематографические элементы, отражая мрачное будущее, связанное с "чудодейственным" препаратом «Hapna». Это коллекционное издание на виниле выпущено на «молочно-прозрачном» виниле и обязательно понравится поклонникам Bonobo и атмосферных саундтреков. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.


Теги товара: Кинематограф
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