Falco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
FALCO 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 719352
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029331318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
FALCO 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rock Me Amadeus (The Salieri Version), America, Tango The Night, Munich Girls, Jeanny, Vienna Calling (The Metternich Arrival Mix), M?nner Des Westens - Any Kind Of Land, Nothin’ Sweeter Than Arabia, Macho Macho, It’s All Over Now, Baby Blue
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Falco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
Falco 3 — третий альбом австрийского певца и музыканта Фалько, выпущенный в 1985 году. Альбом стал его величайшим успехом артиста благодаря международным хитам «Rock Me Amadeus», «Vienna Calling» и «Jeanny». Ремастированное издание на виниле к 40-летию альбома с оригинальной международной обложкой и треклистом. «Rock Me Amadeus» достигла первого места в американских чартах и до сих пор остаётся единственной немецкоязычной песней, достигшей такого успеха. «Vienna Calling» и баллада «Jeanny» также пользовались огромным успехом во всём мире. В рецензии на сайте AllMusic отмечается, что из альбомов Фалько этот лучший и самый популярный. Сразу шесть песен с него потом вошли в сборник Greatest Hits музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029331318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
FALCO 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rock Me Amadeus (The Salieri Version), America, Tango The Night, Munich Girls, Jeanny, Vienna Calling (The Metternich Arrival Mix), M?nner Des Westens - Any Kind Of Land, Nothin’ Sweeter Than Arabia, Macho Macho, It’s All Over Now, Baby Blue
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Falco 3 — третий альбом австрийского певца и музыканта Фалько, выпущенный в 1985 году. Альбом стал его величайшим успехом артиста благодаря международным хитам «Rock Me Amadeus», «Vienna Calling» и «Jeanny». Ремастированное издание на виниле к 40-летию альбома с оригинальной международной обложкой и треклистом. «Rock Me Amadeus» достигла первого места в американских чартах и до сих пор остаётся единственной немецкоязычной песней, достигшей такого успеха. «Vienna Calling» и баллада «Jeanny» также пользовались огромным успехом во всём мире. В рецензии на сайте AllMusic отмечается, что из альбомов Фалько этот лучший и самый популярный. Сразу шесть песен с него потом вошли в сборник Greatest Hits музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Falco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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