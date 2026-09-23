Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
В наличии
Код товара: 647333
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal (Fra)
Barcode
[0602435916880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aly Kawйlй, Sarala, Maningafoly, Tounia Kanibala, Komidiara, Fantaguи, Mвkи, Walidi Ya, Soundjata, Hank Miri, Hadja Fadima, Mariba Ka Foly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1995 года американского джазового пианиста.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal (Fra)
Barcode
[0602435916880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aly Kawйlй, Sarala, Maningafoly, Tounia Kanibala, Komidiara, Fantaguи, Mвkи, Walidi Ya, Soundjata, Hank Miri, Hadja Fadima, Mariba Ka Foly
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Переиздание альбома 1995 года американского джазового пианиста.
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Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - по цене 3780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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