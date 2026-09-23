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The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка

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The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка - фото 1
The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Monkees
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка - фото 1
  • The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643069
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227827069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Monkees
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monkee's Theme, Last Train To Clarksville, She, Daydream Believer, Listen To The Band, A Little Bit Me, A Little Bit You, I'm A Believer, I Wanna Be Free, Pleasant Valley Sunday, (I'm Not Your) Steppin' Stone, Shades Of Gray
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка

Новое переиздание на оранжевом виниле сборника лучших хитов знаменитого американского поп-рок-квартета The Monkees. Включает такие нетленки как "Monkees Theme", "Last Train To Clarksville", "I’m A Believer" и "Daydream Believer". The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. Группа была задумана в 1965 году телевизионными продюсерами Бобом Рафельсоном и Бертом Шнайдером специально для ситкома «The Monkees», который транслировался с 1966 по 1968 год. Музыка изначально контролировалась продюсером Доном Киршнером при поддержке дуэта авторов песен Томми Бойса и Бобби Харта. Первоначально четырем актёрам / музыкантам было разрешено только ограниченное количество ролей в студии звукозаписи в течение первых нескольких месяцев их пятилетней карьеры в роли «The Monkees». Частично это было связано с количеством времени, которое потребовалось для съемок сериала. Майк Несмит сочинял и продюсировал песни с самого начала, Торк участвовал в гитарных партиях на спродюсированных Несмитом сессиях, в то время как все четверо внесли свой вокал в различные треки. В конце концов они боролись за право коллективно контролировать всю музыкальную продукцию от имени группы, выступая в качестве актеров, музыкантов, певцов, авторов песен и продюсеров. Одноименный дебютный и второй альбом The Monkees должны были стать саундтреком к первому сезону телешоу, чтобы нажиться на публике. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одним из самые продаваемые группы всех времен.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227827069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Monkees
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monkee's Theme, Last Train To Clarksville, She, Daydream Believer, Listen To The Band, A Little Bit Me, A Little Bit You, I'm A Believer, I Wanna Be Free, Pleasant Valley Sunday, (I'm Not Your) Steppin' Stone, Shades Of Gray
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое переиздание на оранжевом виниле сборника лучших хитов знаменитого американского поп-рок-квартета The Monkees. Включает такие нетленки как "Monkees Theme", "Last Train To Clarksville", "I’m A Believer" и "Daydream Believer". The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. Группа была задумана в 1965 году телевизионными продюсерами Бобом Рафельсоном и Бертом Шнайдером специально для ситкома «The Monkees», который транслировался с 1966 по 1968 год. Музыка изначально контролировалась продюсером Доном Киршнером при поддержке дуэта авторов песен Томми Бойса и Бобби Харта. Первоначально четырем актёрам / музыкантам было разрешено только ограниченное количество ролей в студии звукозаписи в течение первых нескольких месяцев их пятилетней карьеры в роли «The Monkees». Частично это было связано с количеством времени, которое потребовалось для съемок сериала. Майк Несмит сочинял и продюсировал песни с самого начала, Торк участвовал в гитарных партиях на спродюсированных Несмитом сессиях, в то время как все четверо внесли свой вокал в различные треки. В конце концов они боролись за право коллективно контролировать всю музыкальную продукцию от имени группы, выступая в качестве актеров, музыкантов, певцов, авторов песен и продюсеров. Одноименный дебютный и второй альбом The Monkees должны были стать саундтреком к первому сезону телешоу, чтобы нажиться на публике. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одним из самые продаваемые группы всех времен.


Теги товара: Поп-музыка
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The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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