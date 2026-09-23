The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая пластинка
Новое переиздание на оранжевом виниле сборника лучших хитов знаменитого американского поп-рок-квартета The Monkees. Включает такие нетленки как "Monkees Theme", "Last Train To Clarksville", "I’m A Believer" и "Daydream Believer". The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. Группа была задумана в 1965 году телевизионными продюсерами Бобом Рафельсоном и Бертом Шнайдером специально для ситкома «The Monkees», который транслировался с 1966 по 1968 год. Музыка изначально контролировалась продюсером Доном Киршнером при поддержке дуэта авторов песен Томми Бойса и Бобби Харта. Первоначально четырем актёрам / музыкантам было разрешено только ограниченное количество ролей в студии звукозаписи в течение первых нескольких месяцев их пятилетней карьеры в роли «The Monkees». Частично это было связано с количеством времени, которое потребовалось для съемок сериала. Майк Несмит сочинял и продюсировал песни с самого начала, Торк участвовал в гитарных партиях на спродюсированных Несмитом сессиях, в то время как все четверо внесли свой вокал в различные треки. В конце концов они боролись за право коллективно контролировать всю музыкальную продукцию от имени группы, выступая в качестве актеров, музыкантов, певцов, авторов песен и продюсеров. Одноименный дебютный и второй альбом The Monkees должны были стать саундтреком к первому сезону телешоу, чтобы нажиться на публике. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одним из самые продаваемые группы всех времен.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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