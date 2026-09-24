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Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка

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Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 2
Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 3
Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 4
Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 5
Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 1
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 2
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 3
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 4
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 5
  • Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602577512551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You can all join in, Pearly queen, Dont be sad, Who knows what tomorrow may bring, Feelin alrightx, Vagabond virgin, (roamin thro the gloamin with) 40.000 headmen, Cryin to be heard, No time to live, Means to an end
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: You can all join in, Pearly queen, Dont be sad, Who knows what tomorrow may bring, Feelin alrightx, Vagabond virgin, (roamin thro the gloamin with) 40.000 headmen, Cryin to be heard, No time to live, Means to an end



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602577512551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You can all join in, Pearly queen, Dont be sad, Who knows what tomorrow may bring, Feelin alrightx, Vagabond virgin, (roamin thro the gloamin with) 40.000 headmen, Cryin to be heard, No time to live, Means to an end
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: You can all join in, Pearly queen, Dont be sad, Who knows what tomorrow may bring, Feelin alrightx, Vagabond virgin, (roamin thro the gloamin with) 40.000 headmen, Cryin to be heard, No time to live, Means to an end


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
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Traffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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