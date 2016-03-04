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Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка

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Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 1
Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 2
Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 3
Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 4
Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 1
  • Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 2
  • Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 3
  • Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 4
  • Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751861510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка

Track List

Into The Halls Of Extermination

A1Into The Halls Of Extermination
A2Rapture In Blood
A3Precognition
A4Cathedral Of Ice
A5Aortic Expulsion
A6Brought To The End

Vault Of Inner Conscience

B1Descending Into Madness
B2Extra Sensory Warning (E.S.W.)
B3Astral Projection
B4Against Infinity
B5Exit Screaming

Live In Chicago

1Into The Halls Of Extermination
2Brought To The End
3Rapture In Blood
4Surround The Prisoner
5Cathedral Of Ice
6Psychic Warfare

Отзывы о товаре Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751861510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

Into The Halls Of Extermination

A1Into The Halls Of Extermination
A2Rapture In Blood
A3Precognition
A4Cathedral Of Ice
A5Aortic Expulsion
A6Brought To The End

Vault Of Inner Conscience

B1Descending Into Madness
B2Extra Sensory Warning (E.S.W.)
B3Astral Projection
B4Against Infinity
B5Exit Screaming

Live In Chicago

1Into The Halls Of Extermination
2Brought To The End
3Rapture In Blood
4Surround The Prisoner
5Cathedral Of Ice
6Psychic Warfare
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - стоимость товара 3830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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