Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб.
В наличии
Код товара: 99449
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3 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751861510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка
Track List
Into The Halls Of Extermination
|A1
|Into The Halls Of Extermination
|A2
|Rapture In Blood
|A3
|Precognition
|A4
|Cathedral Of Ice
|A5
|Aortic Expulsion
|A6
|Brought To The End
Vault Of Inner Conscience
|B1
|Descending Into Madness
|B2
|Extra Sensory Warning (E.S.W.)
|B3
|Astral Projection
|B4
|Against Infinity
|B5
|Exit Screaming
Live In Chicago
|1
|Into The Halls Of Extermination
|2
|Brought To The End
|3
|Rapture In Blood
|4
|Surround The Prisoner
|5
|Cathedral Of Ice
|6
|Psychic Warfare
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751861510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2016
Исполнитель
SINDROME
Альбом (сингл)
RESURRECTION – THE COMPLETE COLLECTION
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
Into The Halls Of Extermination
|A1
|Into The Halls Of Extermination
|A2
|Rapture In Blood
|A3
|Precognition
|A4
|Cathedral Of Ice
|A5
|Aortic Expulsion
|A6
|Brought To The End
Vault Of Inner Conscience
|B1
|Descending Into Madness
|B2
|Extra Sensory Warning (E.S.W.)
|B3
|Astral Projection
|B4
|Against Infinity
|B5
|Exit Screaming
Live In Chicago
|1
|Into The Halls Of Extermination
|2
|Brought To The End
|3
|Rapture In Blood
|4
|Surround The Prisoner
|5
|Cathedral Of Ice
|6
|Psychic Warfare
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510) виниловая пластинка - стоимость товара 3830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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