Lauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED NO. 2.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 192078
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED NO. 2.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro - Live, Mr. Intentional - Live, Adam Lives In Theory - Live, Interlude 1 - Live, Oh Jerusalem - Live, Interlude 2 - Live, Freedom Time - Live, Interlude 3 - Live, I Find It Hard to Say (Rebel) - Live, Just Like Water - Live, Interlude 4 - Live, Just Want You Around - Live, I Gotta Find Peace of Mind - Live, Interlude 5 - Live, Mystery of Iniquity - Live, Interlude 6 - Live, I Get Out - Live, Interlude 7 - Live, I Remember - Live, So Much Things to Say - Live, The Conquering Lion - Live, Ou
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Certified Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пластинка
"MTV Unplugged No. 2.0" - лимитированное переиздание на двойном виниле концертного альбома 2002 года знаменитой американской нео-соул-певицы, обладательницы множества премий Грэмми, солистки The Fugees Лорин Хилл. Лорин Ноэль Хилл - американская исполнительница в стиле нео-соул, бывшая солистка коллектива The Fugees, которая к 25 годам выиграла восемь наград "Грэмми".
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED NO. 2.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro - Live, Mr. Intentional - Live, Adam Lives In Theory - Live, Interlude 1 - Live, Oh Jerusalem - Live, Interlude 2 - Live, Freedom Time - Live, Interlude 3 - Live, I Find It Hard to Say (Rebel) - Live, Just Like Water - Live, Interlude 4 - Live, Just Want You Around - Live, I Gotta Find Peace of Mind - Live, Interlude 5 - Live, Mystery of Iniquity - Live, Interlude 6 - Live, I Get Out - Live, Interlude 7 - Live, I Remember - Live, So Much Things to Say - Live, The Conquering Lion - Live, Ou
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Certified Classics
Страна производитель
США
"MTV Unplugged No. 2.0" - лимитированное переиздание на двойном виниле концертного альбома 2002 года знаменитой американской нео-соул-певицы, обладательницы множества премий Грэмми, солистки The Fugees Лорин Хилл. Лорин Ноэль Хилл - американская исполнительница в стиле нео-соул, бывшая солистка коллектива The Fugees, которая к 25 годам выиграла восемь наград "Грэмми".
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Lauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пластинка – стоимость товара 3850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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