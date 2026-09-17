Joe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LA FLEUR AUX DENTS
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 184843
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LA FLEUR AUX DENTS
Жанр
Шансон
Трек-лист
La Fleur Aux Dents, L'Equipe A Jojo, C'Est Bon L'Amour, Le Portugais, Le Grand Parking, Un Garcon Nomme Suzy, Au Bout Des Rails, La Luzerne, Un Petit Air De Musique, Un Cadeau De Papa, Je La Connais Si Bien, L'Amerique
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|La Fleur Aux Dents
|2:18
|A2
|L'Equipe A Jojo
|3:08
|A3
|C'Est Bon L'Amour
|2:30
|A4
|Le Portugais
|2:40
|A5
|Le Grand Parking
|2:12
|A6
|Un Garcon Nomme Suzy
|3:08
|B1
|Au Bout Des Rails
|2:52
|B2
|La Luzerne
|2:37
|B3
|Un Petit Air De Musique
|3:05
|B4
|Un Cadeau De Papa
|2:18
|B5
|Je La Connais Si Bien
|3:05
|B6
|L'Amerique
|2:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LA FLEUR AUX DENTS
Жанр
Шансон
Трек-лист
La Fleur Aux Dents, L'Equipe A Jojo, C'Est Bon L'Amour, Le Portugais, Le Grand Parking, Un Garcon Nomme Suzy, Au Bout Des Rails, La Luzerne, Un Petit Air De Musique, Un Cadeau De Papa, Je La Connais Si Bien, L'Amerique
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Track List
|A1
|La Fleur Aux Dents
|2:18
|A2
|L'Equipe A Jojo
|3:08
|A3
|C'Est Bon L'Amour
|2:30
|A4
|Le Portugais
|2:40
|A5
|Le Grand Parking
|2:12
|A6
|Un Garcon Nomme Suzy
|3:08
|B1
|Au Bout Des Rails
|2:52
|B2
|La Luzerne
|2:37
|B3
|Un Petit Air De Musique
|3:05
|B4
|Un Cadeau De Papa
|2:18
|B5
|Je La Connais Si Bien
|3:05
|B6
|L'Amerique
|2:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Joe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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