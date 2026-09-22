Yes - Big Generator (Orange) (0081227809539) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Big Generator
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718923
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Big Generator
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, Big Generator, Shoot High Aim Low, Almost Like Love, Love Will Find A Way, Final Eyes, I'm Running, Holy Lamb (Song For Harmonic Convergence)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Big Generator (Orange) (0081227809539) виниловая пластинка
Big Generator — двенадцатый студийный альбом прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный в 1987 году. Всего было продано более 2 миллионов копий. Издание на оранжевом виниле «Big Generator» включает полюбившиеся фанатам синглы «Love Will Find a Way» и «Rhythm of Love», вошедшие в топ-20 в США и Великобритании. Альбом ознаменовался возвращением гитарного звучания Тревора Рабина в сочетании с прогрессивным роком, присущем группе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Big Generator
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, Big Generator, Shoot High Aim Low, Almost Like Love, Love Will Find A Way, Final Eyes, I'm Running, Holy Lamb (Song For Harmonic Convergence)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Big Generator — двенадцатый студийный альбом прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный в 1987 году. Всего было продано более 2 миллионов копий. Издание на оранжевом виниле «Big Generator» включает полюбившиеся фанатам синглы «Love Will Find a Way» и «Rhythm of Love», вошедшие в топ-20 в США и Великобритании. Альбом ознаменовался возвращением гитарного звучания Тревора Рабина в сочетании с прогрессивным роком, присущем группе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Yes - Big Generator (Orange) (0081227809539) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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