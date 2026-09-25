Craig David - Born To Do It (25Th Anniversary) (Gold) (0198029761016) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
BORN TO DO IT
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728220
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029761016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
BORN TO DO IT
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fill Me In, Can t Be Messin Around, Rendezvous, 7 Days, Follow Me, Key to My Heart (US Bonus Track), Fill Me In (Part 2) (US Bonus Track), Last Night, Walking Away, Time to Party, Booty Man, Once in a Lifetime, You Know What, Rewind
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Craig David - Born To Do It (25Th Anniversary) (Gold) (0198029761016) виниловая пластинка
Прошло 25 лет с тех пор, как британский певец Крейг Дэвид выпустил свой культовый дебютный альбом «Born To Do It». В честь этого новаторский альбом впервые выходит на цветном виниле и включает в себя оригинальные треки альбома, а также два бонус-трека из американского издания: «Key To My Heart» и «Fill Me In (Part 2)». «Born to Do It» — важная веха в истории британского гаражного рока и R&B. Альбом, спродюсированный Марком Хиллом (Artful Dodger), достиг первого места в британском чарте альбомов и включал такие хиты, как «Fill Me In», «7 Days» и «Walking Away».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029761016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
BORN TO DO IT
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fill Me In, Can t Be Messin Around, Rendezvous, 7 Days, Follow Me, Key to My Heart (US Bonus Track), Fill Me In (Part 2) (US Bonus Track), Last Night, Walking Away, Time to Party, Booty Man, Once in a Lifetime, You Know What, Rewind
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Прошло 25 лет с тех пор, как британский певец Крейг Дэвид выпустил свой культовый дебютный альбом «Born To Do It». В честь этого новаторский альбом впервые выходит на цветном виниле и включает в себя оригинальные треки альбома, а также два бонус-трека из американского издания: «Key To My Heart» и «Fill Me In (Part 2)». «Born to Do It» — важная веха в истории британского гаражного рока и R&B. Альбом, спродюсированный Марком Хиллом (Artful Dodger), достиг первого места в британском чарте альбомов и включал такие хиты, как «Fill Me In», «7 Days» и «Walking Away».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Craig David - Born To Do It (25Th Anniversary) (Gold) (0198029761016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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