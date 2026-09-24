Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 705782
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитMadonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитYes - Close To The Edge (0081227971571) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитGarbarek; Jarrett; Danielsson; Christensen - Belonging (06025274...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка