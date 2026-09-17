Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 98810
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tightrope, Telephone Line, Rockaria!, Mission (A World Record), So Fine, Livin' Thing, Above The Clouds, Do Ya, Shangri-La
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tightrope
|5:23
|A2
|Telephone Line
|4:40
|A3
|Rockaria!
|3:13
|A4
|Mission (A World Record)
|4:26
|B1
|So Fine
|3:55
|B2
|Livin' Thing
|3:32
|B3
|Above The Clouds
|2:17
|B4
|Do Ya
|3:45
|B5
|Shangri-La
|5:34
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tightrope, Telephone Line, Rockaria!, Mission (A World Record), So Fine, Livin' Thing, Above The Clouds, Do Ya, Shangri-La
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Tightrope
|5:23
|A2
|Telephone Line
|4:40
|A3
|Rockaria!
|3:13
|A4
|Mission (A World Record)
|4:26
|B1
|So Fine
|3:55
|B2
|Livin' Thing
|3:32
|B3
|Above The Clouds
|2:17
|B4
|Do Ya
|3:45
|B5
|Shangri-La
|5:34
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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