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Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 3
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 4
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 5
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 6
Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 5
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 6
  • Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tightrope, Telephone Line, Rockaria!, Mission (A World Record), So Fine, Livin' Thing, Above The Clouds, Do Ya, Shangri-La
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка

Track List

A1Tightrope5:23
A2Telephone Line4:40
A3Rockaria!3:13
A4Mission (A World Record)4:26
B1So Fine3:55
B2Livin' Thing3:32
B3Above The Clouds2:17
B4Do Ya3:45
B5Shangri-La5:34



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
A New World Record
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tightrope, Telephone Line, Rockaria!, Mission (A World Record), So Fine, Livin' Thing, Above The Clouds, Do Ya, Shangri-La
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Tightrope5:23
A2Telephone Line4:40
A3Rockaria!3:13
A4Mission (A World Record)4:26
B1So Fine3:55
B2Livin' Thing3:32
B3Above The Clouds2:17
B4Do Ya3:45
B5Shangri-La5:34


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl Version) (0888751752818) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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