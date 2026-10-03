Top.Mail.Ru
Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
DOWN IN THE GROOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
DOWN IN THE GROOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lets Stick Together, When Did You Leave Heavenx, Sally Sue Brown, Death Is Not The End, Had A Dream About You, Baby, Ugliest Girl In The World, Silvio, Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street), Shenandoah, Rank Strangers To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка

Track List

A1Let's Stick Together3:08
A2When Did You Leave Heaven?2:16
A3Sally Sue Brown2:30
A4Death Is Not The End5:06
A5Had A Dream About You, Baby2:48
B1Ugliest Girl In The World3:30
B2Silvio3:05
B3Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street)2:55
B4Shenandoah3:38
B5Rank Strangers To Me2:57

Отзывы о товаре Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
DOWN IN THE GROOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lets Stick Together, When Did You Leave Heavenx, Sally Sue Brown, Death Is Not The End, Had A Dream About You, Baby, Ugliest Girl In The World, Silvio, Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street), Shenandoah, Rank Strangers To Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Let's Stick Together3:08
A2When Did You Leave Heaven?2:16
A3Sally Sue Brown2:30
A4Death Is Not The End5:06
A5Had A Dream About You, Baby2:48
B1Ugliest Girl In The World3:30
B2Silvio3:05
B3Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street)2:55
B4Shenandoah3:38
B5Rank Strangers To Me2:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...