Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 98815
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Turn To Stone
|A2
|It's Over
|A3
|Sweet Talkin' Woman
|A4
|Across The Border
|B1
|Night In The City
|B2
|Starlight
|B3
|Jungle
|B4
|Believe Me Now
|B5
|Steppin' Out
|Concerto For A Rainy Day
|C1
|Standin' In The Rain
|C2
|Big Wheels
|C3
|Summer And Lightning
|C4
|Mr. Blue Sky
|D1
|Sweet Is The Night
|D2
|The Whale
|D3
|Birmingham Blues
|D4
|Wild West Hero
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Turn To Stone
|A2
|It's Over
|A3
|Sweet Talkin' Woman
|A4
|Across The Border
|B1
|Night In The City
|B2
|Starlight
|B3
|Jungle
|B4
|Believe Me Now
|B5
|Steppin' Out
|Concerto For A Rainy Day
|C1
|Standin' In The Rain
|C2
|Big Wheels
|C3
|Summer And Lightning
|C4
|Mr. Blue Sky
|D1
|Sweet Is The Night
|D2
|The Whale
|D3
|Birmingham Blues
|D4
|Wild West Hero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Выдающая работа Electric Light Orchestra и их лидера Джефф Линна .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Седьмой альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra выпущенный осенью 1977 года , остается одним из их самых успешных , который стал №4 в США и №3 в Великобритании . Джефф Линн , сочинил такое множество песен , что они не уместилась на одной пластинке – пришлось делать двойной альбом . Музыка на грани между задорным симфо-роком и откровенно танцевальной поп-музыкой . Впечатляющий конверт , отражающий научно-фантастическую концепцию альбома , да и сама музыка ни в чем не уступает оформлению . Отличное насыщенное звучание и красочная полиграфия .
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка
Достоинства:
Выдающая работа Electric Light Orchestra и их лидера Джефф Линна .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Седьмой альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra выпущенный осенью 1977 года , остается одним из их самых успешных , который стал №4 в США и №3 в Великобритании . Джефф Линн , сочинил такое множество песен , что они не уместилась на одной пластинке – пришлось делать двойной альбом . Музыка на грани между задорным симфо-роком и откровенно танцевальной поп-музыкой . Впечатляющий конверт , отражающий научно-фантастическую концепцию альбома , да и сама музыка ни в чем не уступает оформлению . Отличное насыщенное звучание и красочная полиграфия .