Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 98811
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853123513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Evil Woman, Don`t Bring Me Down, Sweet Talkin` Woman, Shine A Little Love, Turn To Stone, The Diary Of Horace Wimp, Confusion, Hold On Tight, Livin`thing, Telephone Line, All Over The World, Wild West Hero, Showdown, Ma-ma-ma Belle, Xanadu, Rockaria!, Strange Magic, Alright, Rock`N`Roll Is King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mr. Blue Sky
|5:02
|A2
|Evil Woman
|4:11
|A3
|Don't Bring Me Down
|4:03
|A4
|Sweet Talkin' Woman
|3:47
|A5
|Shine A Little Love
|4:11
|B1
|Turn To Stone
|3:48
|B2
|The Diary Of Horace Wimp
|4:16
|B3
|Confusion
|3:41
|B4
|Hold On Tight
|3:06
|B5
|Livin' Thing
|3:31
|C1
|Telephone Line
|4:39
|C2
|All Over The World
|4:03
|C3
|Wild West Hero
|4:40
|C4
|Showdown
|4:11
|C5
|Ma-Ma-Ma Belle
|3:37
|D1
|Xanadu (New Version)
|3:21
|D2
|Rockaria!
|3:12
|D3
|Strange Magic
|4:07
|D4
|Alright
|3:10
|D5
|Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)
|3:07
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853123513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Evil Woman, Don`t Bring Me Down, Sweet Talkin` Woman, Shine A Little Love, Turn To Stone, The Diary Of Horace Wimp, Confusion, Hold On Tight, Livin`thing, Telephone Line, All Over The World, Wild West Hero, Showdown, Ma-ma-ma Belle, Xanadu, Rockaria!, Strange Magic, Alright, Rock`N`Roll Is King
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Mr. Blue Sky
|5:02
|A2
|Evil Woman
|4:11
|A3
|Don't Bring Me Down
|4:03
|A4
|Sweet Talkin' Woman
|3:47
|A5
|Shine A Little Love
|4:11
|B1
|Turn To Stone
|3:48
|B2
|The Diary Of Horace Wimp
|4:16
|B3
|Confusion
|3:41
|B4
|Hold On Tight
|3:06
|B5
|Livin' Thing
|3:31
|C1
|Telephone Line
|4:39
|C2
|All Over The World
|4:03
|C3
|Wild West Hero
|4:40
|C4
|Showdown
|4:11
|C5
|Ma-Ma-Ma Belle
|3:37
|D1
|Xanadu (New Version)
|3:21
|D2
|Rockaria!
|3:12
|D3
|Strange Magic
|4:07
|D4
|Alright
|3:10
|D5
|Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)
|3:07
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Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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