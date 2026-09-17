Top.Mail.Ru
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 3
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 4
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 5
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 6
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 7
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 8
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 9
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 10
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 5
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 6
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 7
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 8
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 9
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 10
  • Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853123513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Evil Woman, Don`t Bring Me Down, Sweet Talkin` Woman, Shine A Little Love, Turn To Stone, The Diary Of Horace Wimp, Confusion, Hold On Tight, Livin`thing, Telephone Line, All Over The World, Wild West Hero, Showdown, Ma-ma-ma Belle, Xanadu, Rockaria!, Strange Magic, Alright, Rock`N`Roll Is King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка

Track List

A1Mr. Blue Sky5:02
A2Evil Woman4:11
A3Don't Bring Me Down4:03
A4Sweet Talkin' Woman3:47
A5Shine A Little Love4:11
B1Turn To Stone3:48
B2The Diary Of Horace Wimp4:16
B3Confusion3:41
B4Hold On Tight3:06
B5Livin' Thing3:31
C1Telephone Line4:39
C2All Over The World4:03
C3Wild West Hero4:40
C4Showdown4:11
C5Ma-Ma-Ma Belle3:37
D1Xanadu (New Version)3:21
D2Rockaria!3:12
D3Strange Magic4:07
D4Alright3:10
D5Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)3:07

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853123513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Evil Woman, Don`t Bring Me Down, Sweet Talkin` Woman, Shine A Little Love, Turn To Stone, The Diary Of Horace Wimp, Confusion, Hold On Tight, Livin`thing, Telephone Line, All Over The World, Wild West Hero, Showdown, Ma-ma-ma Belle, Xanadu, Rockaria!, Strange Magic, Alright, Rock`N`Roll Is King
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mr. Blue Sky5:02
A2Evil Woman4:11
A3Don't Bring Me Down4:03
A4Sweet Talkin' Woman3:47
A5Shine A Little Love4:11
B1Turn To Stone3:48
B2The Diary Of Horace Wimp4:16
B3Confusion3:41
B4Hold On Tight3:06
B5Livin' Thing3:31
C1Telephone Line4:39
C2All Over The World4:03
C3Wild West Hero4:40
C4Showdown4:11
C5Ma-Ma-Ma Belle3:37
D1Xanadu (New Version)3:21
D2Rockaria!3:12
D3Strange Magic4:07
D4Alright3:10
D5Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)3:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of (0889853123513) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...