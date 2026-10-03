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Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка

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Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - фото 1
Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE
filter_none Товар входит в коллекцию RAGE AGAINST THE MACHINE

Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People Of The Sun, Bulls On Parade, Vietnow, Revolver, Snakecharmer, Tire Me, Down Rodeo, Without A Face, Wind Below, Roll Right, Year Of Tha Boomerang
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка

Track List

A1People Of The Sun
A2Bulls On Parade
A3Vietnow
A4Revolver
A5Snakecharmer
B1Tire Me
B2Down Rodeo
B3Without A Face
B4Wind Below
B5Roll Right
B6Year Of Tha Boomerang

Отзывы о товаре Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People Of The Sun, Bulls On Parade, Vietnow, Revolver, Snakecharmer, Tire Me, Down Rodeo, Without A Face, Wind Below, Roll Right, Year Of Tha Boomerang
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1People Of The Sun
A2Bulls On Parade
A3Vietnow
A4Revolver
A5Snakecharmer
B1Tire Me
B2Down Rodeo
B3Without A Face
B4Wind Below
B5Roll Right
B6Year Of Tha Boomerang
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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