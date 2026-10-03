Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 185008
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People Of The Sun, Bulls On Parade, Vietnow, Revolver, Snakecharmer, Tire Me, Down Rodeo, Without A Face, Wind Below, Roll Right, Year Of Tha Boomerang
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|People Of The Sun
|A2
|Bulls On Parade
|A3
|Vietnow
|A4
|Revolver
|A5
|Snakecharmer
|B1
|Tire Me
|B2
|Down Rodeo
|B3
|Without A Face
|B4
|Wind Below
|B5
|Roll Right
|B6
|Year Of Tha Boomerang
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758512013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
EVIL EMPIRE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People Of The Sun, Bulls On Parade, Vietnow, Revolver, Snakecharmer, Tire Me, Down Rodeo, Without A Face, Wind Below, Roll Right, Year Of Tha Boomerang
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|People Of The Sun
|A2
|Bulls On Parade
|A3
|Vietnow
|A4
|Revolver
|A5
|Snakecharmer
|B1
|Tire Me
|B2
|Down Rodeo
|B3
|Without A Face
|B4
|Wind Below
|B5
|Roll Right
|B6
|Year Of Tha Boomerang
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Rage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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