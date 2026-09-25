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Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка

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Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 1
Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 2
Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 3
Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quiet Riot
Альбом (сингл)
Metal Health
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 1
  • Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 2
  • Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 3
  • Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588995217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quiet Riot
Альбом (сингл)
Metal Health
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Metal Health, Cum On Feel the Noize, Don't Wanna Let You Go, Slick Black Cadillac, Love's a Bitch, Breathless, Run for Cover, Battle Axe, Let's Get Crazy, Thunderbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Metal Health, Cum On Feel the Noize, Don't Wanna Let You Go, Slick Black Cadillac, Love's a Bitch, Breathless, Run for Cover, Battle Axe, Let's Get Crazy, Thunderbird

Отзывы о товаре Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588995217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quiet Riot
Альбом (сингл)
Metal Health
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Metal Health, Cum On Feel the Noize, Don't Wanna Let You Go, Slick Black Cadillac, Love's a Bitch, Breathless, Run for Cover, Battle Axe, Let's Get Crazy, Thunderbird
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Metal Health, Cum On Feel the Noize, Don't Wanna Let You Go, Slick Black Cadillac, Love's a Bitch, Breathless, Run for Cover, Battle Axe, Let's Get Crazy, Thunderbird
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quiet Riot - Metal Health (0196588995217) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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