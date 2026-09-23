Eros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
In ogni senso
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 647183
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
In ogni senso
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Se Bastasse Una Canzone, C'e Una Strada In Cielo, Amore Contro, Dammi La Luna, Taxi Story, Dolce Barbara, Amarti E L'Immenso Per Me, Canzoni Lontane, Cara Prof, Cantico, Oggi Che Giorno E, Andare... In Ogni Senso
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) виниловая пластинка
Итальянская версия альбома "In ogni senso" на красном виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In ogni senso — пятый студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1990 году лейблом Bertelsmann Music Group. Альбом возглавил итальянский хит-парад, и стал самым успешным альбомом Рамаццотти в тот период.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
In ogni senso
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Se Bastasse Una Canzone, C'e Una Strada In Cielo, Amore Contro, Dammi La Luna, Taxi Story, Dolce Barbara, Amarti E L'Immenso Per Me, Canzoni Lontane, Cara Prof, Cantico, Oggi Che Giorno E, Andare... In Ogni Senso
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Итальянская версия альбома "In ogni senso" на красном виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In ogni senso — пятый студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1990 году лейблом Bertelsmann Music Group. Альбом возглавил итальянский хит-парад, и стал самым успешным альбомом Рамаццотти в тот период.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Eros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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