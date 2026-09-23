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The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка

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The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка - фото 1
The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Lurking Fear
Альбом (сингл)
Decay
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка - фото 1
  • The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647246
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399330012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Lurking Fear
Альбом (сингл)
Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Abyssal Slime, Death Reborn, Cosmic Macabre, Funeral Abyss, Death, Madness, Horror, Decay, Architects Of Madness, In A Thousand Horrors Crowned, Kaleidoscopic Mutations, Ageless Evil, One In Flesh, Restless Death, Leech Of The Aeons
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка

Второй студийный альбом шведской death metal супергруппы THE LURKING FEAR "Death, Madness, Horror, Decay". «Death, Madness, Horror, Decay» - это долгожданный второй альбом The Lurking Fear, шведской олдскульной Death Metal группы, в состав которой входит прославленная группа музыкантов: Томас Линдберг (At The Gates / Disfear) - вокал, Йонас Столхаммар (At The Gates / God Macabre) - гитара, Фредрик Валленберг (Skitsystem) - гитара, Андреас Аксельсон (Tormented / Disfear) - бас и Адриан Эрландссон (At The Gates / The Haunted) - ударные. «Death, Madness, Horror, Decay» включает 12 треков подлинного, мрачного и классического дэт-метала, с участием Криса Райферта (Autopsy, ex Death) на гостевом вокале в треке «Kaleidoscopic Mutations». Альбом будет доступен на черном 180-граммовом виниле с плакатом в комплекте, и в лимитированном диджипаке с 2 бонус-треками (кавер-версии Slaughter и Posolated). Пустота манит. Сопротивление бесполезно!

Отзывы о товаре The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399330012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Lurking Fear
Альбом (сингл)
Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Abyssal Slime, Death Reborn, Cosmic Macabre, Funeral Abyss, Death, Madness, Horror, Decay, Architects Of Madness, In A Thousand Horrors Crowned, Kaleidoscopic Mutations, Ageless Evil, One In Flesh, Restless Death, Leech Of The Aeons
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом шведской death metal супергруппы THE LURKING FEAR "Death, Madness, Horror, Decay". «Death, Madness, Horror, Decay» - это долгожданный второй альбом The Lurking Fear, шведской олдскульной Death Metal группы, в состав которой входит прославленная группа музыкантов: Томас Линдберг (At The Gates / Disfear) - вокал, Йонас Столхаммар (At The Gates / God Macabre) - гитара, Фредрик Валленберг (Skitsystem) - гитара, Андреас Аксельсон (Tormented / Disfear) - бас и Адриан Эрландссон (At The Gates / The Haunted) - ударные. «Death, Madness, Horror, Decay» включает 12 треков подлинного, мрачного и классического дэт-метала, с участием Криса Райферта (Autopsy, ex Death) на гостевом вокале в треке «Kaleidoscopic Mutations». Альбом будет доступен на черном 180-граммовом виниле с плакатом в комплекте, и в лимитированном диджипаке с 2 бонус-треками (кавер-версии Slaughter и Posolated). Пустота манит. Сопротивление бесполезно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012) виниловая пластинка - по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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