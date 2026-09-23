Dark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Enter Suicidal Angels
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 500495
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398376516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Enter Suicidal Angels
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zodijackyl Light, Razorfever, Shadowilt Facade, Archetype
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) виниловая пластинка
Вневременная классика от пионеров гётеборгского мелодик-дэт-метала!. Новое переиздание на 180-граммовом виниле EP Dark Tranquillity "Enter Suicidal Angels" 1996 года. Записанный и сведенный в Studio Fredman летом 1996 года во время записи классического альбома 1997 года "The Mind's I" и первоначально выпущенный в конце 1996 года, EP "Enter Suicidal Angels" стал настоящей классикой и фаворитом коллекционеров. Ремастеринг Тони Линдгрена в Fascination Street Studios, незаменимый для любого поклонника мелодик-дэт-метала, теперь, наконец, снова доступен на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398376516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Enter Suicidal Angels
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zodijackyl Light, Razorfever, Shadowilt Facade, Archetype
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вневременная классика от пионеров гётеборгского мелодик-дэт-метала!. Новое переиздание на 180-граммовом виниле EP Dark Tranquillity "Enter Suicidal Angels" 1996 года. Записанный и сведенный в Studio Fredman летом 1996 года во время записи классического альбома 1997 года "The Mind's I" и первоначально выпущенный в конце 1996 года, EP "Enter Suicidal Angels" стал настоящей классикой и фаворитом коллекционеров. Ремастеринг Тони Линдгрена в Fascination Street Studios, незаменимый для любого поклонника мелодик-дэт-метала, теперь, наконец, снова доступен на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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