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Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
IN CERTI MOMENTI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647182
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399052815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
IN CERTI MOMENTI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Questo Mio Vivere Un Po' Fuori, OK Ci Sto, La Luce Buona Delle Stelle, Il Gioco Della Verita, Ma Che Bello Questo Amore, Ciao Pa, Cose Che Ho Visto, Libero Dialogo, Occhi Di Speranza, Senza Perderci Di Vista
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка

Итальянская версия альбома "In Certi Momenti" на белом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In certi momenti — третий студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1987 году лейблом Bertelsmann Music Group. Диск возглавил ряд итальянских хит-парадов, а продажи альбома по всему миру в настоящее время составляют более 3,5 млн экземпляров.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399052815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
IN CERTI MOMENTI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Questo Mio Vivere Un Po' Fuori, OK Ci Sto, La Luce Buona Delle Stelle, Il Gioco Della Verita, Ma Che Bello Questo Amore, Ciao Pa, Cose Che Ho Visto, Libero Dialogo, Occhi Di Speranza, Senza Perderci Di Vista
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Итальянская версия альбома "In Certi Momenti" на белом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In certi momenti — третий студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1987 году лейблом Bertelsmann Music Group. Диск возглавил ряд итальянских хит-парадов, а продажи альбома по всему миру в настоящее время составляют более 3,5 млн экземпляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) виниловая пластинка – стоимость товара 2030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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