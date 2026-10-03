Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 99476
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227947576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Трек-лист
Route, Loose String, Catching On, Live Free, Anodyne, Windfall, Slate, Out Of The Picture, Tear Stained Eye, True To Life, Cemetary Savior, Ten Second News, Fifteen Keys, Drown, Looking For A Way Out, Chickamauga, Too Early, Looking At The World Through A Wndshield
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Route
|4:26
|A2
|Loose String
|3:50
|A3
|Catching On
|4:09
|A4
|Live Free
|4:32
|A5
|Anodyne
|4:32
|B1
|Windfall
|3:09
|B2
|Slate
|3:15
|B3
|Out Of The Picture
|3:56
|B4
|Tear Stained Eye
|4:36
|B5
|True To Life
|3:12
|C1
|Cemetery Savior
|2:57
|C2
|Ten Second News
|4:11
|C3
|Fifteen Keys
|3:26
|C4
|Drown
|3:15
|D1
|Looking For A Way Out
|3:56
|D2
|Chickamauga
|4:10
|D3
|Too Early
|4:21
|D4
|Looking At The World Through A Windshield
|3:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227947576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Трек-лист
Route, Loose String, Catching On, Live Free, Anodyne, Windfall, Slate, Out Of The Picture, Tear Stained Eye, True To Life, Cemetary Savior, Ten Second News, Fifteen Keys, Drown, Looking For A Way Out, Chickamauga, Too Early, Looking At The World Through A Wndshield
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Route
|4:26
|A2
|Loose String
|3:50
|A3
|Catching On
|4:09
|A4
|Live Free
|4:32
|A5
|Anodyne
|4:32
|B1
|Windfall
|3:09
|B2
|Slate
|3:15
|B3
|Out Of The Picture
|3:56
|B4
|Tear Stained Eye
|4:36
|B5
|True To Life
|3:12
|C1
|Cemetery Savior
|2:57
|C2
|Ten Second News
|4:11
|C3
|Fifteen Keys
|3:26
|C4
|Drown
|3:15
|D1
|Looking For A Way Out
|3:56
|D2
|Chickamauga
|4:10
|D3
|Too Early
|4:21
|D4
|Looking At The World Through A Windshield
|3:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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