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Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка

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Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 1
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 2
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 3
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 4
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 5
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 6
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 7
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 8
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 9
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 10
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 11
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.01.2020
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
TREAT MYSELF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 1
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 2
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 3
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 4
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 5
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 6
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 7
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 8
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 9
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 10
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 11
  • Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка
3 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0190758364612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.01.2020
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
TREAT MYSELF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка

Track List

A1Wave
A2Nice To Meet Ya
A3Funk
A4Babygirl
B1Workin' On It
B2Ashes
B3Lie To Me
B4Here To Stay
C1Blink
C2Genetics
C3Evil Twin
C4After You
D1Another Opinion
D2No Excuses
D3Have You Know

Отзывы о товаре Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0190758364612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.01.2020
Исполнитель
Meghan Trainor
Альбом (сингл)
TREAT MYSELF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wave
A2Nice To Meet Ya
A3Funk
A4Babygirl
B1Workin' On It
B2Ashes
B3Lie To Me
B4Here To Stay
C1Blink
C2Genetics
C3Evil Twin
C4After You
D1Another Opinion
D2No Excuses
D3Have You Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Meghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) виниловая пластинка – стоимость товара 3480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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