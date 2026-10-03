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Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка

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Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 1
Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 2
Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGH VOLTAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 1
  • Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 2
  • Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98480
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751075912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGH VOLTAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll), Rock 'N' Roll Singer, The Jack, Live Wire, T.N.T., Can I Sit Next To You Girl, Little Lover, She's Got Balls, High Voltage
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка

Track List

A1It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)5:16
A2Rock 'N' Roll Singer5:04
A3The Jack5:52
A4Live Wire5:50
B1T.N.T.3:34
B2Can I Sit Next To You Girl4:12
B3Little Lover5:37
B4She's Got Balls4:51
B5High Voltage4:03



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751075912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGH VOLTAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll), Rock 'N' Roll Singer, The Jack, Live Wire, T.N.T., Can I Sit Next To You Girl, Little Lover, She's Got Balls, High Voltage
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)5:16
A2Rock 'N' Roll Singer5:04
A3The Jack5:52
A4Live Wire5:50
B1T.N.T.3:34
B2Can I Sit Next To You Girl4:12
B3Little Lover5:37
B4She's Got Balls4:51
B5High Voltage4:03


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ac/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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