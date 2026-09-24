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Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка

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Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 1
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 2
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 3
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 4
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 5
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 6
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 1
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 2
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 3
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 4
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 5
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 6
  • Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678623233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity

Отзывы о товаре Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678623233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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