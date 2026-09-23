Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка
"Debut" - второй студийный альбом исландской певицы Bjork, выпущенный в 1993 году. Хотя альбом формально является вторым в сольной дискографии Bjork, его стоит считать дебютным в ее взрослой карьере, так как предыдущий был записан еще в 1977 году. Об этом говорит и название пластинки. В музыкальном плане "Debut" разительно отличался от того, что исполнительница делала в составе группы The Sugarcubes: на песнях сказалось сильное влияние таких стилей и жанров, как хаус, джаз и трип-хоп. Альбом получил положительные отзывы в британской музыкальной прессе, попал в чарт Великобритании на третью позицию, а в чарт США на 61-ю. Переиздание на 180-граммовом виниле, Также в комплект входит код для загрузки цифровой версии альбома. Bjork - исландская певица актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий. Первый альбом она записала в 11 лет, и в Исландии он был популярен, но мировую известность Bjork получила как вокалистка рок-группы The Sugarcubes. Сольную карьеру певица начала в 1993 году c выпуском успешного альбома "Debut", который имел в основе электронную музыку и сильно отличался от предшествующего творчества. На данный момент в дискографии Bjork 9 студийных альбомов, а также "Selmasongs" - музыка к фильму Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте", в котором певица сыграла главную роль.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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