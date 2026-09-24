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Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка

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Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 1
Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 2
Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20215
Исполнитель
Виктор Цой
Альбом (сингл)
Печаль
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 1
  • Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 2
  • Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344046474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20215
Исполнитель
Виктор Цой
Альбом (сингл)
Печаль
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Война, Спокойная Ночь, В Наших Глазах, Печаль, Троллейбус, Хочу Перемен, Последний Герой, Мама, Мы Все Тяжело Больны, Электричка, Группа Крови
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка

Наследие, оставленное лидером популярной группы «Кино» Виктором Цоем, продолжает жить не только в оригинальных аудиозаписях и кинофильмах. Песни Цоя, творчески переосмысленные самыми актуальными российскими ди-джеями, звучат на танцполах и продолжают вызывать бурю эмоций у слушателей. На данной пластинке представлены классические хиты Виктора Цоя в ремиксах Макса Коротаева, DJ HiTretz и лю"""Французский"" альбом ""КИНО"", обработанный Александром Аксеновым (Рикошет). На студии ""Studio Du Val d'Orge"", на которой в январе 1989 года группа КИНО записала диск ""Последний Герой"", сохранились несведенные пленки с записью песен Цоя. В 1999 году Марианна Цой выкупила эти уникальные пленки у французского звукорежиссера Патрика Клерка. Для обработки были выбраны самые известные композиции Цоя. При этом в ряде из них оставлена оригинальное гитарное звучание Каспаряна, а также добавлены новые басовые партии, вместо старых, сыгранных Тихомировым. Помимо этого, Рикошет произвел компьютерную обработку вокала Цоя.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344046474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20215
Исполнитель
Виктор Цой
Альбом (сингл)
Печаль
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Война, Спокойная Ночь, В Наших Глазах, Печаль, Троллейбус, Хочу Перемен, Последний Герой, Мама, Мы Все Тяжело Больны, Электричка, Группа Крови
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Наследие, оставленное лидером популярной группы «Кино» Виктором Цоем, продолжает жить не только в оригинальных аудиозаписях и кинофильмах. Песни Цоя, творчески переосмысленные самыми актуальными российскими ди-джеями, звучат на танцполах и продолжают вызывать бурю эмоций у слушателей. На данной пластинке представлены классические хиты Виктора Цоя в ремиксах Макса Коротаева, DJ HiTretz и лю"""Французский"" альбом ""КИНО"", обработанный Александром Аксеновым (Рикошет). На студии ""Studio Du Val d'Orge"", на которой в январе 1989 года группа КИНО записала диск ""Последний Герой"", сохранились несведенные пленки с записью песен Цоя. В 1999 году Марианна Цой выкупила эти уникальные пленки у французского звукорежиссера Патрика Клерка. Для обработки были выбраны самые известные композиции Цоя. При этом в ряде из них оставлена оригинальное гитарное звучание Каспаряна, а также добавлены новые басовые партии, вместо старых, сыгранных Тихомировым. Помимо этого, Рикошет произвел компьютерную обработку вокала Цоя.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Виктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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