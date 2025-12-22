Top.Mail.Ru
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 1
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 2
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 3
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 4
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 5
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 6
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 1
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 2
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 3
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 4
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 5
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 6
  • Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка

Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, хорошие песни, упакована хорошо
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично , прослушала все песни , записи хорошие , ничего не глючит , не скачет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, хорошие песни, упакована хорошо
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично , прослушала все песни , записи хорошие , ничего не глючит , не скачет


Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...