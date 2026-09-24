James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка
Новый альбом знаменитого британского поп-рок-исполнителя Джеймса Бланта. Переработанный винил.. В 2023 году симпатичный британец работает в музыкальном бизнесе уже 20 лет и за это время выпустил 6 студийных альбомов. Его последний альбом Once Upon A Mind вышел в 2019 году и занимал высокое место в европейских чартах. Спустя 4 года новый альбом Who We Used To Be выйдет осенью 2023 года в виде CD, лимитированного делюкс CD и LP-версии. Продюсером альбома выступила манчестерская группа The Six, уже работавшая, в частности, с Clean Bandit и Джеймсом Артуром. Песни представляют собой типичный стиль Джеймса Бланта, но в современном исполнении, и понравятся как старым, так и новым поклонникам артиста. Первый сингл Beside You - абсолютный летний хит, который повсеместно звучит на радио и тем самым усиливает ожидание нового альбома.
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