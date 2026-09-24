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Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка

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Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
An Innocent Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
An Innocent Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Easy Money, Innocent Man, The Longest Time, This Night, Tell Her About It, Uptown Girl, Careless Talk, Christie Lee, Leave A Tender Moment Alone, Keeping The Faith
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка

«An Innocent Man» — девятый студийный альбом Билли Джоэла, первоначально выпущенный 8 августа 1983 года. Включает в себя песни «Tell Her About It», «Uptown Girl» и «The Longest Time».

Отзывы о товаре Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
An Innocent Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Easy Money, Innocent Man, The Longest Time, This Night, Tell Her About It, Uptown Girl, Careless Talk, Christie Lee, Leave A Tender Moment Alone, Keeping The Faith
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«An Innocent Man» — девятый студийный альбом Билли Джоэла, первоначально выпущенный 8 августа 1983 года. Включает в себя песни «Tell Her About It», «Uptown Girl» и «The Longest Time».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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