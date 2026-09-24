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Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка

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Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 1
Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 2
Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 3
Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 4
Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Wake Up!
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 1
  • Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 2
  • Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 3
  • Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 4
  • Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587245115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Wake Up!
Жанр
Диско
Трек-лист
Wake Up! (Extended), Wake Up! (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Up! (Extended), Wake Up! (Instrumental)

Отзывы о товаре Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587245115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Wake Up!
Жанр
Диско
Трек-лист
Wake Up! (Extended), Wake Up! (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Up! (Extended), Wake Up! (Instrumental)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Purple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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