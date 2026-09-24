Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 707995
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624843269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Трек-лист
Cry Me a River, All of Me, Georgia on My Mind, Crazy Love, Havent Met You Yet, is Dream of You, Hold on, Heartache Tonight, Youre Nobody Till Somebody Loves You, Baby (Youve Got What It Takes), This Moment, Stardust, Whatever It Takes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка
Crazy Love — шестой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2009 году. Лимитированное издание на желтом виниле.. Всего за три дня продаж альбом занял первое место в чарте Billboard 200 с тиражом 132 000 копий, оставаясь на вершине в течение двух следующих недель. В Великобритании Crazy Love также возглавил чарты альбомов. Альбом получил награду за лучший традиционный поп-вокальный альбом на 53-й церемонии вручения премии «Грэмми»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624843269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Трек-лист
Cry Me a River, All of Me, Georgia on My Mind, Crazy Love, Havent Met You Yet, is Dream of You, Hold on, Heartache Tonight, Youre Nobody Till Somebody Loves You, Baby (Youve Got What It Takes), This Moment, Stardust, Whatever It Takes
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Crazy Love — шестой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2009 году. Лимитированное издание на желтом виниле.. Всего за три дня продаж альбом занял первое место в чарте Billboard 200 с тиражом 132 000 копий, оставаясь на вершине в течение двух следующих недель. В Великобритании Crazy Love также возглавил чарты альбомов. Альбом получил награду за лучший традиционный поп-вокальный альбом на 53-й церемонии вручения премии «Грэмми»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка