Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
The Bridge — десятый студийный альбом американского певца и автора песен Билли Джоэла выпущенный 25 июля 1986 года. Это был последний студийный альбом, спродюсированный Филом Рамоном, а также последний, в записи которого приняли участие давний басист Джоэла Даг Стегмейер и ритм-гитарист Рассел Джейворс. Альбом включал в себя несколько успешных синглов, включая « A Matter of Trust », « Modern Woman » (которая также вошла в саундтрек к фильму « Безжалостные люди ») и « This Is the Time ». Джоэл начал работу над альбомом, на котором в 1985 году в качестве гостей появились два его главных вдохновителя ( Рэй Чарльз и Стив Уинвуд ). Чарльз спел дуэтом с Джоэлом в песне «Baby Grand», а Уинвуд сыграл на органе Хаммонда в песне « Getting Closer ». Среди других известных музыкантов, появившихся в качестве гостей на альбоме, были джазовые музыканты Рон Картер и Майкл Брекер которые оба сыграли в джазовом треке « Big Man on Mulberry Street ».
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