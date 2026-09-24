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Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка

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Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Running On Ice, This Is The Time, A Matter Of Trust, Modern Woman, Baby Grand, Big Man On Mulberry Street, Temptation, Code Of Silence, Getting Closer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка

The Bridge — десятый студийный альбом американского певца и автора песен Билли Джоэла выпущенный 25 июля 1986 года. Это был последний студийный альбом, спродюсированный Филом Рамоном, а также последний, в записи которого приняли участие давний басист Джоэла Даг Стегмейер и ритм-гитарист Рассел Джейворс. Альбом включал в себя несколько успешных синглов, включая « A Matter of Trust », « Modern Woman » (которая также вошла в саундтрек к фильму « Безжалостные люди ») и « This Is the Time ». Джоэл начал работу над альбомом, на котором в 1985 году в качестве гостей появились два его главных вдохновителя ( Рэй Чарльз и Стив Уинвуд ). Чарльз спел дуэтом с Джоэлом в песне «Baby Grand», а Уинвуд сыграл на органе Хаммонда в песне « Getting Closer ». Среди других известных музыкантов, появившихся в качестве гостей на альбоме, были джазовые музыканты Рон Картер и Майкл Брекер которые оба сыграли в джазовом треке « Big Man on Mulberry Street ».

Отзывы о товаре Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Running On Ice, This Is The Time, A Matter Of Trust, Modern Woman, Baby Grand, Big Man On Mulberry Street, Temptation, Code Of Silence, Getting Closer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Bridge — десятый студийный альбом американского певца и автора песен Билли Джоэла выпущенный 25 июля 1986 года. Это был последний студийный альбом, спродюсированный Филом Рамоном, а также последний, в записи которого приняли участие давний басист Джоэла Даг Стегмейер и ритм-гитарист Рассел Джейворс. Альбом включал в себя несколько успешных синглов, включая « A Matter of Trust », « Modern Woman » (которая также вошла в саундтрек к фильму « Безжалостные люди ») и « This Is the Time ». Джоэл начал работу над альбомом, на котором в 1985 году в качестве гостей появились два его главных вдохновителя ( Рэй Чарльз и Стив Уинвуд ). Чарльз спел дуэтом с Джоэлом в песне «Baby Grand», а Уинвуд сыграл на органе Хаммонда в песне « Getting Closer ». Среди других известных музыкантов, появившихся в качестве гостей на альбоме, были джазовые музыканты Рон Картер и Майкл Брекер которые оба сыграли в джазовом треке « Big Man on Mulberry Street ».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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