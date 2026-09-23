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Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка

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Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 1
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 2
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 3
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 4
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 5
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 6
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 7
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 8
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 9
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
Cover To Cover
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 1
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 2
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 3
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 4
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 5
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 6
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 7
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 8
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 9
  • Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397635010]
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
Cover To Cover
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка

Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397635010]
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
Cover To Cover
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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