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Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка

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Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 1
Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 2
Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 1
  • Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 2
  • Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Молитва чиновников, Присутствие, Лирическая тема, Сентимент – I, Торговые ряды – I, Присутствие, Наставление дочерям, Дождик, Общественное мнение – I, Духовая полько, Сентимент – II, Юсов в гостях, Тема Досужева, Соблазны, Маята Жадова, Шляпки, Торговые ряды – II, Если ты женат, Общественное мнение – II, Пляска Юсова, Финал – I, Финал – II
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка

Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Молитва чиновников, Присутствие, Лирическая тема, Сентимент – I, Торговые ряды – I, Присутствие, Наставление дочерям, Дождик, Общественное мнение – I, Духовая полько, Сентимент – II, Юсов в гостях, Тема Досужева, Соблазны, Маята Жадова, Шляпки, Торговые ряды – II, Если ты женат, Общественное мнение – II, Пляска Юсова, Финал – I, Финал – II
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Описание
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка – стоимость товара 3340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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