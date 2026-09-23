Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
В наличии
Код товара: 647279
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602507419370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, My Swimming Brain, Paperback Writer, Theres A Reason Why (I Never Returned Your Calls), The Less I Know The Better, If You Think This Is Real Life, Dreaming Of You - With The Coral, Oh No (I Think Im In Love), Charlemagne, Your Girlfriend, Youre Gorgeous, Everyday I Write The Book, Please Dont - With Courteeners, If You Think This Is Real Life, Your Girlfriend, The Keeper, My Swimming Brain, Sunday Was A Friend Of Mine, Oh No (I Think Im In Love), Romance, Ehx, My Vacant Days, Falling For
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка
In Isolation, Live From The Plaza Theatre, Stockport - студийный и концертный альбом 2020 года британского коллектива Blossoms.. Blossoms - рок группа из Англии, появившаяся в 2013 году. В январе 2014 года группа выпустила свой первый сингл You Pulled A Gun On Me, а 14 января они выпустили видео для этой песни. Одноименный дебютный альбом Blossoms был одним из двенадцати альбомов, номинированных на премию Mercury Music в 2017 году. Участники группы с самого начала были уверенны в своем будущем успехе и еще в 2014 году все ее участники ушли со своих рабочих мест, что бы полностью посвятить все время музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602507419370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, My Swimming Brain, Paperback Writer, Theres A Reason Why (I Never Returned Your Calls), The Less I Know The Better, If You Think This Is Real Life, Dreaming Of You - With The Coral, Oh No (I Think Im In Love), Charlemagne, Your Girlfriend, Youre Gorgeous, Everyday I Write The Book, Please Dont - With Courteeners, If You Think This Is Real Life, Your Girlfriend, The Keeper, My Swimming Brain, Sunday Was A Friend Of Mine, Oh No (I Think Im In Love), Romance, Ehx, My Vacant Days, Falling For
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
In Isolation, Live From The Plaza Theatre, Stockport - студийный и концертный альбом 2020 года британского коллектива Blossoms.. Blossoms - рок группа из Англии, появившаяся в 2013 году. В январе 2014 года группа выпустила свой первый сингл You Pulled A Gun On Me, а 14 января они выпустили видео для этой песни. Одноименный дебютный альбом Blossoms был одним из двенадцати альбомов, номинированных на премию Mercury Music в 2017 году. Участники группы с самого начала были уверенны в своем будущем успехе и еще в 2014 году все ее участники ушли со своих рабочих мест, что бы полностью посвятить все время музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - стоимость товара 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка