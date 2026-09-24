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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка

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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 1
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 2
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 3
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 4
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 5
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602547822284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wouldn't It Be Nice, You Still Believe In Me, That's Not Me, Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder), I'm Waiting For The Day Let's Go Away For Awhile, Sloop John B, God Only Knows, I Know There's An Answer, Here Today, I Just Wasn't Made For These Times, Pet Sounds, Caroline No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка

11-й студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys, выпущенный в 1966 году. Он часто считается одним из величайших альбомов всех времен и известен своими инновационными производственными техниками и сложными аранжировками.

Отзывы о товаре The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602547822284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wouldn't It Be Nice, You Still Believe In Me, That's Not Me, Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder), I'm Waiting For The Day Let's Go Away For Awhile, Sloop John B, God Only Knows, I Know There's An Answer, Here Today, I Just Wasn't Made For These Times, Pet Sounds, Caroline No
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
11-й студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys, выпущенный в 1966 году. Он часто считается одним из величайших альбомов всех времен и известен своими инновационными производственными техниками и сложными аранжировками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822284) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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