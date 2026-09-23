George Michael - Faith (198029308112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732941
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029308112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Michael - Faith (198029308112) виниловая пластинка
Впервые за многие годы знаменитый дебютный сольный альбом Джорджа Майкла "Faith" снова выходит на виниле в новом ремастеринге. "Faith" разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру, возглавив чарты более чем в 10 странах и закрепив за Джорджем Майклом статус одного из самых продаваемых британских сольных исполнителей всех времен. Его заглавный трек — с мгновенно узнаваемым гитарным риффом и культовым видео в кожаной куртке - стал культурным ориентиром конца 80-х, вдохновив бесчисленное множество артистов и определив поколение MTV.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029308112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Впервые за многие годы знаменитый дебютный сольный альбом Джорджа Майкла "Faith" снова выходит на виниле в новом ремастеринге. "Faith" разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру, возглавив чарты более чем в 10 странах и закрепив за Джорджем Майклом статус одного из самых продаваемых британских сольных исполнителей всех времен. Его заглавный трек — с мгновенно узнаваемым гитарным риффом и культовым видео в кожаной куртке - стал культурным ориентиром конца 80-х, вдохновив бесчисленное множество артистов и определив поколение MTV.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
George Michael - Faith (198029308112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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