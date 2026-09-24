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5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка

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5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 1
5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 2
5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
5 Утра
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 1
  • 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 2
  • 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
5 Утра
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Давай сбежим (Искорки), Как на личном.wav Весна, Как дела, Не повезло, Ты по нему не плачь Без тебя я тону в этом море, Прыгнула в Бумер, Бросила, Признаться, Билет в никуда.wav Менуэт, Мечта, В темноте, Кино, На край света, Искорки
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка

Группа «5УТРА» стала широко известной благодаря своему особому стилю, сочетающему электронную музыку, инди и поп. Секрет успеха своих песен исполнители видят в том, что они «про нас», то есть близки и понятны каждому. Трек Давай сбежим (Искорки) стал одним из главных хитов конца 2023 года, добавив еще больше популярности группе.

Отзывы о товаре 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
5 Утра
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Давай сбежим (Искорки), Как на личном.wav Весна, Как дела, Не повезло, Ты по нему не плачь Без тебя я тону в этом море, Прыгнула в Бумер, Бросила, Признаться, Билет в никуда.wav Менуэт, Мечта, В темноте, Кино, На край света, Искорки
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Группа «5УТРА» стала широко известной благодаря своему особому стилю, сочетающему электронную музыку, инди и поп. Секрет успеха своих песен исполнители видят в том, что они «про нас», то есть близки и понятны каждому. Трек Давай сбежим (Искорки) стал одним из главных хитов конца 2023 года, добавив еще больше популярности группе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка - по цене 4140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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