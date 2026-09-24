Pet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Disco 5
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 720064
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732854179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Disco 5
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think of a Number (PSB Magic Eye 12-inch remix), Hot For You Baby (PSB Hot mix), Queen of Ice (PSB extended mix), Let the Music Play, Purple Zone (PSB Extended mix), How Do You Love? (PSB remix), I’m In Love With a German Film Star (PSB Symphonic mix), Insanely Alive (PSB maxi-mix), Innocent Money (PSB remix radio edit), Dreamland (PSB remix), Cosmic Fringes (PSB Triad mix), West End Girls (Pet Shop Boys remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
Disco 5 — это последняя работа Pet Shop Boys из серии альбомов «Disco», состоящей из ремиксов и танцевальных треков, которая стартовала в 1986 году. Она также знаменует собой первую коллекцию «Disco» за 18 лет! В коллекцию из 12 треков вошли десять недавних ремиксов Pet Shop Boys на песни таких исполнителей, как Noel Gallagher's High Flying Birds, Primal Scream, Пола Уэллера, Тины Тернер, Claptone, Вольфганга Тильманса и других, а также ремикс на их собственный трек «Dreamland» с участием Олли Александра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732854179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Disco 5
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think of a Number (PSB Magic Eye 12-inch remix), Hot For You Baby (PSB Hot mix), Queen of Ice (PSB extended mix), Let the Music Play, Purple Zone (PSB Extended mix), How Do You Love? (PSB remix), I’m In Love With a German Film Star (PSB Symphonic mix), Insanely Alive (PSB maxi-mix), Innocent Money (PSB remix radio edit), Dreamland (PSB remix), Cosmic Fringes (PSB Triad mix), West End Girls (Pet Shop Boys remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Disco 5 — это последняя работа Pet Shop Boys из серии альбомов «Disco», состоящей из ремиксов и танцевальных треков, которая стартовала в 1986 году. Она также знаменует собой первую коллекцию «Disco» за 18 лет! В коллекцию из 12 треков вошли десять недавних ремиксов Pet Shop Boys на песни таких исполнителей, как Noel Gallagher's High Flying Birds, Primal Scream, Пола Уэллера, Тины Тернер, Claptone, Вольфганга Тильманса и других, а также ремикс на их собственный трек «Dreamland» с участием Олли Александра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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